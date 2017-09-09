Травма Айзеи Томаса может оказаться серьёзнее, чем считалось ранее

По информации The Athletic, травма разыгрывающего защитника «Кливленд Кавальерс» Айзеи Томаса не ограничивается разрывом вертлужной губы. У 28-летнего баскетболиста выявлены хронические проблемы с хрящом и артрит, которые могут серьёзно повлиять на сроки восстановления.



«Кливленд» не называет дату возвращения Томаса на площадку. Ранее стало известно, что Айзее, скорее всего, не понадобится операция.



Напомним, что минувшим летом «Бостон Селтикс» обменял Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича, пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклин Нетс», а также пик второго раунда драфта-2020 в «Кливленд» на разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Айзея Томас: когда речь заходит о моей травме, все хотят быть докторами