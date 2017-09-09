«Нью-Йорк» проявляет интерес к Бёрку и Джеку

Руководство «Нью-Йорк Никс» интересуется защитниками Трэем Бёрком и Джарретом Джеком, сообщает ESPN. Оба игрока сейчас являются неограниченно свободными агентами.



Бёрк в минувшем сезоне выступал за «Вашингтон Уизардс». 24-летний разыгрывающий принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 5,0 очка, 1,8 передачи и 0,8 подбора в среднем за 12,3 минуты.



Джек в прошлом сезоне защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс». Джаррет сыграл лишь в двух поединках «регулярки». Он проводил на площадке по 16,5 минуты, набирал по 3,0 очка, отдавал по 2,5 передачи и совершал по 1,0 перехвата в среднем за матч.

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