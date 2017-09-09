21 очко Рэндольфа помогло Словении разгромить Украину

В первом поединке 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу сборная Словении нанесла разгромное поражение национальной команде Украины со счётом 79:55.



Словенцы выиграли три четверти и удерживали лидерство на протяжении всего поединка.



Самым результативным игроком встречи стал форвард Энтони Рэндольф, набравший 21 очко. Защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов. В составе сборной Украины стоит отметить форварда Максима Пустозвонова, который завершил матч с 11 очками и 4 подборами.