Чемпионка Европы по баскетболу, обладательница двух титулов Евролиги Екатерина Лисина признана обладательницей самых длинных ног в мире. Её официально включили в Книгу рекордов Гиннесса — 2018, сообщает The Telegraph.



Рост Лисиной – 205,74 сантиметра, а длина ног – 133 сантиметра. Она играла в подмосковном «Спартаке» и курском «Динамо», выступала в составе сборной России, но в 2014 году приняла решение завершить спортивную карьеру и уйти в модельный бизнес.



Екатерина является заслуженным мастером спорта России. В 2009 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени – за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (второе место).

Экс-баскетболистка Лисина признана обладательницей самых длинных ног в мире Фото: instagram.com/ekaterina_lisina15/