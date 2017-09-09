Теодосич получил рейтинг 77 в NBA 2K18

Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич получил рейтинг 77 в видеоигре NBA 2K18. Среди новичков лиги серб разделил третье место с третьим номером последнего драфта Джейсоном Тэйтумом. Первые две позиции заняли первый и второй номера драфта — соответственно Маркелл Фулц и Лонзо Болл.

Контракт Теодосича с ЦСКА истёк нынешним летом. 30-летний защитник решил попробовать свои силы в НБА и заключил контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».

Теодосич пропускает проходящий сейчас Евробаскет-2017, чтобы восстановиться после всех повреждений к старту сезона НБА.