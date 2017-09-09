21 очко Слукаса помогло Греции обыграть Литву в 1/8 финала Евробаскета

Мужская сборная Греции обыграла команду Литвы со счётом 77:64 в матче 1/8 финала Евробаскета. Греки добились отрыва "+8" в первой четверти и на протяжении всего матча тщательно оберегали преимущество.

Самым результативным игроком встречи стал греческий разыгрывающий Костас Слукас, который набрал 21 очко. Миндаугас Кузминскас принёс в копилку Литвы 20 баллов.

Отметим, что Греция вышла в плей-офф с четвёртого места в своей группе, в то время как Литва на групповой стадии не потерпела ни одного поражения.