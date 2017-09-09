Шарич: у России очень опасная команда

Сборная России по баскетболу завтра, 10 сентября, сразится с командой Хорватии за выход в четвертьфинал чемпионата Европы. Лидер соперников Дарио Шарич поделился с корреспондентом «Чемпионата» мнением относительно нашей сборной.



«У россиян отличная команда. Они победили сербов, которые в прошлом году завоевали серебряные медали на Олимпийских играх. Это означает, что они очень опасны, к тому же у них есть Алексей Швед — очень силён в игре один на один, отлично взаимодействует на пик-н-ролах, это игрок экстра-класса.

Тимофей Мозгов — баскетболист НБА, он очень хорош. И, конечно, нельзя забывать про Курбанова, Фридзона — эти ребята выступают за ЦСКА и знают, как выигрывать турниры. У них было много решающих игр, те же «Финалы четырёх» Евролиги. Надеюсь, завтра нам удастся сыграть на отличном уровне и пройти дальше", — передаёт слова Шарича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.