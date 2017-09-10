П.Газоль: не знаю, хотел бы сыграть со сборной России или нет

Мощный форвард сборной Испании Пау Газоль в преддверии матча 1/8 финала Евробаскета вспомнил поражение от сборной России в финале континентального первенства 2007 года.

«То поражение было частью роста нашей команды. После него мы выиграли два чемпионата Европы, так что стали сильнее. Не знаю, хотел бы я встретиться с Россией в этот раз или нет. Сперва нас ждёт сборная Турции, а у России будет свой соперник, которого они будут стараться победить», — приводит слова Газоля Eurohoops.

В 1/8 финала Испания сыграет с Турцией, а Россия — с Хорватией.