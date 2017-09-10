Елевич: нужно, чтобы не один Швед тащил сборную России в атаке против Хорватии

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич уверен, что россиянам по силам обыграть сборную Хорватии в предстоящем матче 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017.



«Расслабляться после четырёх побед в группе нельзя, но нужно спокойно подойти к игре с хорватами и не бояться их. Ничего страшного в них нет. С ними можно играть, какими бы ни были Боян Богданович, Дарио Шарич и остальные. Нужно верить в то, что победишь, сражаться и не обращать внимание на посторонние вещи. Собраться, как мужики, и сыграть.

Нужно сделать всё, чтобы побороться с Богдановичем за получение мяча, с Шаричем могут сыграть и Андрей Воронцевич, и Никита Курбанов. Проблем у нас нет, нужно только правильно всё взвесить. И нужно, чтобы не один Алексей Швед тащил в атаке, а кто-то ещё брал на себя инициативу. Виталий Фридзон, например. Нужно, чтобы скамейка запасных помогла ребятам. Я смотрю на игру с оптимизмом», – цитирует Елевича «Р-Спорт».