Базаревич: нужно ограничить в действиях лидеров Хорватии Шарича и Богдановича

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич назвал одну из главных задач своей команды на предстоящий матч 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017 со сборной Хорватии.



«Очень опасная команда. Особенно если хорватам позволить играть в тот баскетбол, в который они умеют. У них два очень талантливых лидера – Дарио Шарич и Боян Богданович. Остальные же игроки обладают большим опытом и знают, как нужно подыгрывать этому дуэту. Поэтому нам необходимо будет по возможности ограничить в своих действиях именно лидеров сборной Хорватии», – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.

Де Коло: сборная России – хорошая команда, способная обыграть хорватов