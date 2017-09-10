Латвия победила Черногорию «+32» в 1/8 финала Евробаскета, Тимма набрал 21 очко

Сборная Латвии победила сборную Черногории со счётом 100:68 в очередном матче 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017. Латвийцы убедительно выиграли борьбу за подборы 40:25, а также реализовали 15 из 25 трёхочковых в то время, как черногорцы были точны в девяти атаках из-за дуги из 22.

Самыми результативными игроками встречи стали лёгкий форвард сборной Латвии Янис Тимма и центровой сборной Черногории Боян Дубльевич, набравшие по 21-му очку.

В четвертьфинале плей-офф сборная Латвии сыграет со сборной Словении.