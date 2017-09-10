«Црвена Звезда» ведёт переговоры с экс-форвардом «Локомотива» Джонсом

Белградская «Црвена Звезда» ведёт переговоры с американским форвардом Кевином Джонсом, сообщает Sportando.

Джонс уже играл в Сербии в сезоне-2015/16, когда выступал за «Партизан». Прошлый сезон американец провёл в краснодарском «Локомотиве-Кубань». Летом он досрочно расторг контракт с клубом. По условиям расторжения сделки Джонс не может подписать контракт с клубом, выступающим в Единой лиге ВТБ или Еврокубке.

В прошлом сезоне Лиги ВТБ Джонс набирал 13,2 очка и 6,5 подбора в среднем за матч. В Еврокубке его показатели составили 11,9 очка и 5,7 подбора за игру.