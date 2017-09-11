Аллей-уп Шведа на Воронцевича – лучший момент второго дня плей-офф Евробаскета

ФИБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам второго дня 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017. В их число вошли эффектный блок-шот защитника сборной Венгрии Адама Ханги, сокрушительные данки защитника Хорватии Бояна Богдановича и мощного форварда Латвии Кристапса Порзингиса, баззер-битер разыгрывающего сборной Испании Серхио Родригеса, а также роскошный аллей-уп защитника национальной команды России Алексея Шведа на форварда Андрея Воронцевича.



Видео доступно на официальном канале ФИБА в YouTube.