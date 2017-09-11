РФБ опубликовала видео из раздевалки сборной России после победы над Хорватией

РФБ на своём официальном канале в YouTube представила видео из раздевалки национальной команды России после победы над сборной Хорватии в 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2017.



Напомним, что российские баскетболисты одолели хорватов со счётом 101:78. Самым результативным игроком матча стал защитник Хорватии Боян Богданович, который набрал 28 очков. В составе сборной России больше всех набрал разыгрывающий Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 результативных передач.



Видео доступно на официальном канале РФБ в YouTube.