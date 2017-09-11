Сборная России отменила игровые тренировки

Баскетболисты сборной России накануне вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв национальную команду Хорватии со счётом 101:78. Матч россиян закончился около полуночи.



11 сентября тренерский штаб сборной отменил две игровые тренировки на арене (в 13:20 и 19:00). Баскетболисты проведут занятие в тренажёрном зале.



Соперник сборной России в четвертьфинале – команда Греции, обыгравшая в 1/8 турнира сборную Литвы со счётом 77:64. Матч состоится в Стамбуле 13 сентября и начнётся в 18:45 по московскому времени.

Выработали «инстинкт убийцы». Россия — в четвертьфинале! Алексей Швед набрал 27 очков и сделал 12 результативных передач, что позволило сборной России разгромить Хорватию в 1/8 финала Евробаскета