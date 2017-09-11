Базаревич: греки победили Литву и показали, каким непростым соперником являются

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич лестно отозвался о соперниках россиян по 1/4 финала Евробаскета — команде Греции. Матч пройдёт 13 сентября.

«Пока мы их не разбирали. Могу лишь сказать, что в составе этой команды собраны опытные баскетболисты, которые умеют настраиваться на решающие игры, выступают за ведущие клубы. Может быть, греки были не так хороши в групповом турнире, но в 1/8 финала они победили сборную Литвы и показали, каким непростым соперником являются», — приводят слова Базаревича «Известия».