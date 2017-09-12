Шарич: Россия наряду с Испанией является главным фаворитом Евробаскета

Форвард сборной Хорватии Дарио Шарич прокомментировал поражение от национальной команды России в 1/8 финала Евробаскета (78:101).



«Россия была сильнее по всем показателям, для нас это очень болезненное поражение. Решающей стала третья четверть матча, когда мы допустили много промахов, а ваша сборная реализовала практически все свои возможности – во многом благодаря действиям Алексея Шведа. Вы провели очень сильную игру и заслуженно идёте дальше. Хочется пожелать сборной России удачи в четвертьфинале. На мой взгляд, Россия наряду с Испанией является главным фаворитом турнира», – цитируют Шарича «Известия».

Выработали «инстинкт убийцы». Россия — в четвертьфинале! Алексей Швед набрал 27 очков и сделал 12 результативных передач, что позволило сборной России разгромить Хорватию в 1/8 финала Евробаскета