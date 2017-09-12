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Марк Кьюбан: Джерри Басс был одним из немногих, кто поддерживал меня

12 сентября 2017, вторник. 11:39 Баскетбол

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан признался, что бывший владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Басс поддерживал его на начальном этапе управления клубом.

«Я пытался управлять «Маверикс» как стартапом. Мы наняли 10 бывших игроков, чтобы помочь нашим игрокам развиваться. Люди смеялись надо мной. Я сидел рядом со скамейкой и слушал, что говорят игроки. Если нужно присутствовать на совещаниях в компаниях, которые занимаются продажами, слушать, как люди взаимодействуют друг с другом, значит, есть смысл слушать то, что говорят игроки во время матчей.

Я бросил вызов общепринятой мудрости. Некоторые люди, например Джерри Басс, поддерживали меня. Другие хотели, чтобы я ушёл», – приводит слова Кьюбана Rotoworld.

Кьюбан: удовлетворён тем, как разрешилась ситуация с Ноэлем
Источник: Rotoworld Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Лос-Анджелес Лейкерс Марк Кьюбан
Новости. Баскетбол
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