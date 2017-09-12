Скуртопулос: игра сборной России на 60% зависит от Шведа

Ассистент главного тренера сборной Греции Танасис Скуртопулос накануне матча четвертьфинала плей-офф Евробаскета-2017 со сборной России выделил ключевого баскетболиста соперника.



«У России есть исполнитель, от которого на 60% зависит игра команды. Если дать ему свободу, то он способен обеспечить победу в матче в одиночку. Алексей Швед является лидером своей сборной и находится в отличной форме. Когда у него всё получается, то получается и у всей команды. Поэтому мы должны сосредоточиться на поиске способов его нейтрализации. Особое внимание следует уделить также Тимофею Мозгову. Но нельзя недооценивать и других российских баскетболистов, почувствовавших уверенность в себе по ходу турнира», – цитирует Скуртопулоса официальный сайт федерации баскетбола Греции.