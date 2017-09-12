Инвесторы построят в Сиэтле арену стоимостью $ 600 млн

Группа инвесторов договорилась о строительстве новой спортивной арены в Сиэтле. Ожидается, что стоимость проекта составит около $ 600 млн, а возведение комплекса завершится к 2020 году, передаёт The Score.

Новый спортивный комплекс сможет принимать матчи как НБА, так и НХЛ. Один из потенциальных инвесторов в команду НХЛ, Дэвид Бондерман, вложит средства в намечающийся проект.

Руководство НБА уже отреагировало на новости о строительстве в Сиэтле новой арены. В частности, пресс-секретарь лиги Майк Басс заявил, что НБА не планирует расширение к 2020 году.

«Мы не вовлечены в этот процесс, а НБА не планирует расширение к этому времени», — заявил Басс.

Отметим, что в Сиэтле уже была команда НБА, в 2008 году она переехала в Оклахому, получив название «Оклахома-Сити Тандер».