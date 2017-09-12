«Лейкерс» выведут из обращения два номера Коби Брайанта

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» анонсировало, что номер экс-защитника команды Коби Брайанта будет изъят из обращения 18 декабря этого года, во время домашнего матча команды с «Голден Стэйт Уорриорз». Главной проблемой оставался вопрос, какой из двух номеров, под которыми выступал Брайант за «Лейкерс», будет изъят из обращения.

В калифорнийском клубе этот вопрос решили радикальным способом. Из обращения будут выведены как 8-й, так и 24-й номера, сообщает The Score. Таким образом, Брайант станет первым игроком в истории лиги, чьи два номера выведет из обращения одна и та же команда.

За годы выступления в «Лейкерс» Брайант в регулярных чемпионатах провёл 1346 матчей, в которых набирал 25 очков, совершал 5,2 подбора и раздавал 4,7 передачи. На счету Брайанта пять чемпионских титулов.