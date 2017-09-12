Шабазз Мухаммад подписал контракт с «Миннесотой»

Форвард Шабазз Мухаммад договорился о подписании нового контракта с «Миннесотой Тимбервулвз». Соглашение подписано на условиях ветеранского минимума, условия договорённости будут пересмотрены уже следующим летом, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.

Минувшим летом Мухаммад стал свободным агентом и только сейчас подписал новый контракт с прежней командой. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Мухаммад в составе «Миннесоты» провёл 78 поединков, набирая 9,9 очка и совершая 2,8 подбора.