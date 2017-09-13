ФИБА представила топ-5 моментов первого дня 1/4 финала Евробаскета

Официальный канал ФИБА в YouTube представил подборку лучших моментов первого дня четвертьфинальных поединков Евробаскета.

Пятое место рейтинга досталось Горану Драгичу, сделавшему классную передачу из-за спины партнёру по команде Луке Дончичу. Четвёртое место у центрового испанской сборной Пау Газоля, поставившего эффектный блок-шот форварду сборной Германии Даниэлю Тейсу.

Третье место у защитника сборной Словении Луки Дончича, реализовавшего сумасшедшую трёхочковую попытку почти с центра площадки. Второе место у Роландса Смитс из сборной Латвии, вколотившего красивый данк в кольцо словенцев. Лучшим же моментом дня был признан данк Гаспара Видмара в матче с латвийцами.

Топ-5 моментов первых матчей четвертьфинала можно посмотреть на странице ФИБА в YouTube.