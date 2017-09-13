Воронцевич: сборная России ещё ничего не добилась, но прибавляет от игры к игре

Форвард сборной России Андрей Воронцевич рассказал о настрое перед поединком 1/4 финала Евробаскета с Грецией.



«От себя и от ребят могу сказать, что никто не будет тушеваться и жалеть соперника. При этом не стоит переоценивать не только соперника, но и себя. Мы пока ещё ничего не добились, хотя добавляем от игры к игре, это заметно всем. Появляется сплочённость, улучшается взаимопонимание на площадке. Мы, как и все оставшиеся на турнире сборные, хотим бороться за медали. Но важно, что после успешной игры в 1/8 финала против хорватов корону мы не надеваем», – приводит слова Воронцевича ТАСС.

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