Кириленко: в первую очередь Греция сильна своим опытом

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о сборной Греции, с которой команда России встретится в 1/4 финала Евробаскета.



«В первую очередь Греция сильна своим опытом. Слукас, Калатес, Прентезис, Папаниколау, Паппас, Бурусис, Адетокумбо-младший – все эти баскетболисты играют весомую роль в ведущих клубах Евролиги. Они умеют показывать свой максимум под давлением, умеют чувствовать момент, когда можно дожать соперника. Если греческие команды забивают 2-3 раза подряд, то у них включается режим «горячего броска» и они бегут вперёд, как ужаленные. Поэтому нашей сборной важно играть с ними в том же ключе, что и с хорватами. Когда ты контролируешь себя и правильно реагируешь на небольшие провалы, ты не расстраиваешься, не нервничаешь и не начинаешь апеллировать к арбитру», – цитируют Кириленко «Известия».

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