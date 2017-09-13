Мессина: Сербия не является непобедимой

Главный тренер сборной Италии Этторе Мессина поделился ожиданиями от предстоящего поединка с национальной командой Сербии.



«Это важная игра. Когда вы участвуете в таких гонках, вы никогда не будете счастливы. Даже если у вас есть идеальный план игры, вы должны интерпретировать его как можно лучше. Мне любопытно, как мы будем представлены в этом поединке. Как уже было сказано ранее, они не являются непобедимыми. Если бы в плей-офф играли до трёх побед, у Сербии было бы небольшое преимущество» – приводит слова Мессины Eurohoops.

Италия выиграла у Финляндии в 1/8 финала Евробаскета, Белинелли набрал 22 очка