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Антонов: греки показали, что умеют побеждать в важных матчах

13 сентября 2017, среда. 14:41 Баскетбол

Форвард сборной России Семён Антонов поделился мнением о команде Греции.

«Мы хорошо настроились на Хорватию, делали то, что задумали. Все помогали друг другу. Я надеюсь, что это была не самая лучшая наша игра. Уверен, что мы можем сыграть ещё лучше. Так, как мы провели 20 минут с хорватами, нужно стараться играть на протяжении 30 и 40 минут. Тогда у нас будут хорошие шансы.

Мы не обращаем внимания на то, что пишут в прессе. Нас не волнуют конфликты других коллективов. Греки вышли и показали всё в 1/8 финала против литовцев. Думаю, фаворитами были литовцы. Греки вышли в плей-офф с четвёртого места, но они показали, что умеют играть и умеют побеждать в важных матчах. С ними нужно быть максимально сконцентрированными, их нельзя недооценивать», – сказал Антонов.

Базаревич: сборная Греции не играет в традиционный греческий баскетбол
Источник: Официальный сайт РФБ Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Греции — Баскетбол Семён Антонов
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