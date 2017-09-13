Вяльцев: Швед — это игрок уровня НБА

Защитник «Химок» Егор Вяльцев отметил игру своего одноклубника Алексея Шведа, являющегося одним из лидеров сборной России на Евробаскете-2017.



«Конечно, следим за Лёшей и за нашей командой на Евробаскете. Ребята молодцы. Надеюсь, что это только первая ступенька на пути к пьедесталу. Думаю, они победят греков и дойдут до финала. Мы очень за них переживаем и радуемся.



«Химки» со Шведом и без него – это две разные команды? Если посмотреть статистику, то да. Но я бы не сказал, что он – это камень преткновения. Сейчас незаменимых нет. Но Алексей очень талантливый парень, игрок уровня НБА. И с ним мы действительно сильнее. Но мы обязаны играть и без него», — цитирует Вяльцева «360 Подмосковье».