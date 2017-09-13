Джорджевич: знаем, как играть со сборной Италии

Сегодня, 13 сентября, сборная Сербии по баскетболу проведёт матч 1/4 финала Евробаскета с командой Италии. В преддверии встречи, наставник балканской сборной Саша Джорджевич рассказал о сильных сторонах оппонента и дал понять, что сербы понимают, как их нужно нейтрализовать.

«Мы знаем, какой тяжёлой будет эта встреча, но мы готовы. Думаю, мы знаем, как играть со сборной Италии. Нас ждёт сложная борьба с максимальной концентрацией. Главное преимущество соперников — их снайперы. Датоме и Белинелли имеют опыт выступлений в НБА.

Что касается тренера команды Италии, то Этторе Мессина один из лучших наставников Европы", — цитирует Джорджевича Eurohoops.