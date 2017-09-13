Четыре команды заинтересованы в подписании контракта с Богутом

Четыре команды НБА проявляют интерес к услугам австралийского центрового Эндрю Богута. В частности, возможность подписания соглашения с баскетболистом рассматривает руководство «Сан-Антонио Спёрс», «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс» и «Юта Джаз», сообщает The Score.

Минувший сезон австралиец начинал в составе «Даллас Маверикс». В 26 матчах за команду из Техаса он набирал 3 очка, совершал 8,3 подбора и раздавал 1,9 передачи в среднем. Позже Богут был обменян в «Кливленд Кавальерс», однако получив перелом в первой же встрече за команду из Огайо, он выбыл из строя до конца чемпионата.

Всего на счету игрока 671 встреча в регулярных чемпионатах, в которых он набирал 10 очков, совершал 8,9 подбора и раздавал 2,3 передачи.