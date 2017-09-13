Д. Кулагин: наконец-то можем гордиться Россией!

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин прокомментировал победу над командой Греции (74:69) в четвертьфинальном матче Евробаскета-2017.



«Подвернул больную ногу, но сейчас не хочется говорить о травме. Сегодняшний успех — это то, для чего мы играем и живём. Наконец-то можем гордиться нашей страной! Мы попали в топ-4, и это самое главное. Вероятно, мало кто мог сказать такое до начала турнира. Значит, наша работа и то, чем мы жертвовали летом, приносит плоды. Что не получалось в первой половине? Неважно. Главное, мы весь матч провели как команда, и это принесло плоды», — сказал Кулагин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Надежде Перепечко.