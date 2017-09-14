Марьянович: играть против Мозгова будет очень тяжело

Центровой сборной Сербии Бобан Марьянович после победы над сборной Италии в четвертьфинале плей-офф Евробаскета-2017 поделился ожиданиям от повторной встречи на турнире с центровым сборной России Тимофеем Мозговым.



«Противостоять Мозгову будет очень тяжело. Это баскетболист НБА. Очень хороший игрок. Но речь идёт не только о нашем с ним соперничестве. Я уже пересмотрел наш поединок с Россией на групповом этапе. Необходимо будет найти контрмеры против их пик-н-роллов», – сообщил Марьянович во время послематчевого общения с прессой.



На групповом этапе Россия обыграла Сербию со счётом 75:72.