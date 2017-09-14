ЦСКА уступил в товарищеском матче АЕК, Хиггинс набрал 15 очков

ЦСКА в Афинах уступил в очередном товарищеском предсезонном матче греческому АЕК со счётом 69:78. «Армейцы» реализовали всего 38% бросков с ближней и средней дистанций против 64% у соперника, хотя выиграли борьбу за подборы 40:34, взяв 17 отскоков на чужом щите.

Самым результативным в составе ЦСКА стал атакующий защитник Кори Хиггинс, набравший 15 очков.



Товарищеский матч

АЕК – ЦСКА – 78:69 (23:16, 20:13, 17:16, 18:24)

АЕК: Элону (8), Джеймс (7), Ксантопулос (6), Шакота (14), Атич (3), Я. Аграванис (2), Барлоу (1 + 4 передачи), Цалмбурис (8), Мораитис (5), Мавроеидис (13 + 6 подборов), Ларенцакис (11 + 4 передачи).

ЦСКА: Гаврилов (1), Кацивелис (10), Астапкович (8), Коробков (1), Клайберн (13 + 6 подборов), Хиггинс (15 + 5 подборов + 4 перехвата), Хряпа (5 подборов), Хайнс (13 + 5 подборов), Хантер (8 + 8 подборов), Малейко, Хоменко, Востриков.