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Елевич: Сербия два раза подряд не проигрывает, но России никто не страшен

14 сентября 2017, четверг. 11:53 Баскетбол

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич считает, что команде Сергея Базаревича по силам выйти в финал Евробаскета-2017.

«Сборная России выдержала весь натиск команды Греции. В конце психологически наши ребята передавили соперника… Самое главное, что России удалось выдержать два первых периода и показать классную защиту. Греков было даже жалко немного в конце, ведь играют 5-6 человек. А у нас была хорошая ротация, и тренерский штаб давал играть ребятам. Было много смен, и соперник просто не мог приспособиться к нашей защите. Мы проигрывали 13 очков, но не дрогнули, а догнали и, наоборот, повели в счёте. Концовка матча получилась немного валидольная, но главное – результат.

Теперь сборной России предстоит более сложная игра. Сербию нельзя недооценивать, ведь два раза подряд команда не проигрывает. На этом турнире пока сербы проиграли только нам. Если разберём по всем линиям соперника, то сможем обыграть. Уверен, они будут искать больших. Настораживает, сколько передач отдаёт Бобан Марьянович, не опуская мяч. Нужно хорошо передвигаться и переключаться на свободных игроков. Необходим акцент на защитные действия. Россия уже перепрыгнула психологический барьер, и теперь ей никто не страшен. Мы точно поборемся за финал», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

В полуфинале Евробаскета-2017 Россия встретится с Сербией.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Сербии — Баскетбол Сергей Елевич
Новости. Баскетбол
14 сентября 2017, четверг
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