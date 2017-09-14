Базаревич: благодарен Кириленко, что не вмешивается в тренировочный процесс

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поблагодарил президента РФБ Андрея Кириленко за то, что тот, несмотря на всё имеющееся у него влияние, не вмешивается в процесс подготовки национальной команды к матчам Евробаскета-2017.



«У Андрея огромный опыт и авторитет, его подсказки игрокам по ходу матчей ценны. Спасибо ему за это и за то, что он никак не вмешивается в тренировочный процесс. Здесь каждый выполняет свои обязанности.



Кириленко проделал огромную работу по восстановлению репутации РФБ. С его приходом на пост главы организации закончились скандалы и многие негативные моменты», — цитирует Базаревича ТАСС.