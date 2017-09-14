С Зака Рэндольфа сняли обвинение в хранении наркотиков

С мощного форварда «Сакраменто Кингз» Зака Рэндольфа сняли обвинения в хранении марихуаны с целью распространения. Рэндольф был арестован в начале августа в состоянии наркотического опьянения и с большим количеством марихуаны при нём.

Рэндольф заключил сделку с прокурором и наказание ему ограничилось 150 часами общественных работ, сообщает TMZ. Если Рэндольф отработает всё наказание и не допустит новых провинностей в течении года, запись о его аресте уберут из досье. Баскетболисту также запретили общаться с торговцами наркотиками.