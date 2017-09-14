Антонов: у сербов больше опыта в важных матчах, их стоит уважать

Лёгкий форвард сборной России Семён Антонов поделился мнением о команде Сербии, с которой подопечные Сергея Базаревича встретятся в полуфинале Евробаскета-2017. Игра пройдёт 15 сентября.



«То, что вновь играем с Сербией, — это, наверное, больше положительный фактор. Мы знаем, что могут сербы, знаем их игроков. Скаутинг всё равно нужно делать, и надо прошлые игры с ними забыть. Здесь один матч, в котором всё решается. Если в группе у тебя было право на осечку, то теперь такого права нет. Очень хорошая команда, и, думаю, у них больше опыта в таких важных матчах. Всё-таки вице-чемпионы Олимпийских игр, так что стоит их уважать», — сказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.