Новицки: в современной НБА думают о деньгах и титулах, а не о преданности

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился мнением относительно ценностей, которые правят в современной НБА. По мнению немца, молодые игроки не думают о понятии преданности клубу, концентрируясь на вопросах финансов и титулов.

«Я остаюсь в „Далласе“ так много лет, потому что я представитель старой школы. Нынешние звёзды лиги уже немного другие и их поменял бизнес.

Когда я пришёл в «Даллас», я понятия не имел, чего мне следует ожидать. Но здесь всё сложилось воедино. Здесь хотели, чтобы я преуспел и поддерживали меня. Затем команду приобрёл Кьюбан и это одна из причин, по которой я провёл тут всю карьеру.

Он оказывал мне огромную поддержку и стал мне другом. Я стал частью этого сообщества и мне было легко оставаться преданным.

Нынешняя НБА уже отличается от прежней. Сейчас всё заключается лишь в финансах и в погоне за победами, верность и преданность уже не стоят во главе угла", — цитирует Новицки Uproxx.

Дирк Новицки выступает за «Даллас» с 1998 года, за это время немец провёл 1394 матча в регулярных чемпионатах, набирая в них 21,7 очка и совершая 7,8 подбора. 13 раз он становился участником Матча всех звёзд. В 2011 году он стал чемпионом НБА, попутно став MVP финальной серии.