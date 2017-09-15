Воронцевич: девизом сборной России стала песня L'One «Всё или ничего»

Мощный форвард сборной России Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Евробаскета-2017 со сборной Сербии.



«Конечно, этот поединок будет отличаться от состоявшегося на групповом этапе. Потому что это совсем другой уровень, и мы уже сыграли много матчей. Причём после каждой встречи мы добавляем в сыгранности, сплочённости, понимании друг друга на площадке. Думаю, у Сербии то же самое. Мотивация самая высокая. Девизом сборной России уже стала песня L'One «Всё или ничего». И мы, и сербы понимаем, что отступать уже некуда. Нужно бороться и в буквальном смысле отдать все силы», – сказал Воронцевич в интервью официальному сайту РФБ.