Блажич: пусть в финале сыграют Словения и Сербия – две лучшие команды турнира

Атакующий защитник сборной Сербии Яка Блажич после крупной победы над сборной Испании в первом полуфинальном матче Евробаскета-2017 высказал пожелание в отношении наиболее предпочтительного соперника по финалу.



«Я надеюсь, что в финале Словения сыграет со сборной Сербии. Тогда за чемпионский титул будут бороться две лучшие команды Евробаскета-2017», – передаёт слова Блажича RTS.



Первый полуфинал завершился победой Словении над Испанией со счётом 92:72. Во втором встретятся сборные России и Сербии.

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