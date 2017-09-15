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«Кливленд» не планирует обменивать Лава

15 сентября 2017, пятница. 12:23 Баскетбол

«Кливленд Кавальерс» на данный момент не планирует обменивать мощного форварда Кевина Лава, сообщает ESPN. При этом в июне «Кливленд» был готов включить Лава в трёхстороннюю сделку, чтобы получить из «Индиана Пэйсерс» лёгкого форварда Пола Джорджа. Однако с учётом обмена Кайри Ирвинга и травмы бедра разыгрывающего Айзеи Томаса роль форварда в нападении должна стать более значительной.

В минувшем сезоне 29-летний Лав набирал по 19 очков и совершал по 11,1 подбора за 31 минуту в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 16,8 очка и 10,6 подбора за 32 минуты в плей-офф.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Кливленд Кавальерс Кевин Лав
Новости. Баскетбол
15 сентября 2017, пятница
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