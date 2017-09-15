Гэй: переход в «Сан-Антонио» станет поворотным моментом моей карьеры

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Руди Гэй очень рад тому, что наконец оказался в сильной команде.



«Думаю, что переход в «Сан-Антонио» станет поворотным моментом моей карьеры. Я хотел стать частью организации с победными традициями, чтобы вывести мою игру на новый уровень. Ради этого я готов на всё. Если придётся быть запасным, то я стану лучшим запасным в НБА. Если буду выходить в стартовом составе, постараюсь стать одним из лучших лёгких форвардов лиги», – передаёт слова Гэя San Antonio Express News.