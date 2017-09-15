Швед: непозволительно так начинать полуфинальный матч Евробаскета

Защитник сборной России Алексей Швед прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче Евробаскета с Сербией (79:87).



«Мы слишком многое позволили сопернику в первой половине. Во второй собрались, играли намного лучше. Но это полуфинал Евробаскета, и здесь ты не можешь себе позволить так начинать встречу. Были шансы достать сербов, но в одном из таких моментов я трёхочковый не попал. Бил уверенно, это мои броски. Всё бывает. Будем готовиться к матчу за третье место. Эмоции на игру за бронзу останутся. Или ты уезжаешь с медалью, или с четвёртым местом. Так что будем биться», — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.