Зубков: к матчу с Испанией подойдём в полной готовности

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков прокомментировал поражение команды в полуфинале Евробаскета от команды Сербии, заявив, что команда не опускает руки и намерена бороться за бронзовые медали чемпионата.

«Очень тяжёлая игра. В полуфинале простых матчей не бывает. Мы должным образом настраивались, но неважно провели первую половину. Пропустили 48 очков, а потом было очень сложно догнать. Но мы все бились, старались, шанс был, но не воспользовались им. Однако не опускаем голову. У нас впереди матч за третье место с Испанией, и мы подойдём к нему в полной готовности», — заявил Зубков на послематчевой пресс-конференции.