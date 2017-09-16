Мозгов: ключевой в матче с Сербией стала первая половина

Центровой сборной России Тимофей Мозгов прокомментировал поражение команды в полуфинальном поединке Евробаскета с Сербией. По его словам, определяющим фактором, сыгравшим роль в поражении, стала первая половина матча.

«Думаю, первая половина была ключевой. Не скажу, что мы не сразу включились в игру, просто были не так сконцентрированы и, наверное, могли лучше защищаться. Безусловно матч с Испанией будет важен, что за глупые вопросы?

Что касается потери Фридзона, то я не думаю, что это сыграло ключевую роль, все бились до конца. Теперь будем бороться послезавтра", — передаёт слова Мозгова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.