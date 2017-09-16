Данк Мозгова и невероятный трёхочковый Драгича – в топ-5 1/2 финала Евробаскета

ФИБА представила топ-5 моментов полуфинальных поединков Евробаскета-2017. На пятом месте расположился форвард сборной Испании Пау Газоль, который завершил атаку своей команды сокрушительным данком. Четвёртую строчку занял сербский центровой Бобан Марьянович, совершивший эффектный блок-шот.



Третье место у центрового национальной команды России Тимофея Мозгова, исполнившего эффектный данк после передачи защитника Дмитрия Хвостова. Вторую позицию занял форвард Сербии Владимир Лучич, который завершил аллей-уп защитника Богдана Богдановича.



Лучшим моментом полуфиналов стало невероятное трёхочковое попадание в исполнении разыгрывающего Словении Горана Драгича.



Видео доступно на официальном канале ФИБА в Youtube.