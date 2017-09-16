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Джорджевич: Словения — абсолютный фаворит финала Евробаскета

16 сентября 2017, суббота. 16:31 Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии Александар Джорджевич назвал команду Словении фаворитом финального матча Евробаскета-2017. Матч пройдёт 17 сентября, тогда же сборные России и Испании оспорят бронзовые медали. В полуфинале Сербия обыграла Россию — 87:79.

«Словения пока не проигрывала, и они абсолютные фавориты. У них есть свои лидеры, отличная командная химия и блестящее руководство тренера. Мой коллега Игор Кокошков прекрасно работает. Мы должны отдавать им должное за выход на эту стадию», — приводит слова Джорджевича Eurohoops.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Сборная Сербии — Баскетбол Сборная Словении — Баскетбол
Новости. Баскетбол
16 сентября 2017, суббота
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