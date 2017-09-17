Кевин Дюрант: все хотят поссорить нас со Стивеном Карри

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант считает, что его спору с партнёром по команде разыгрывающим Стивеном Карри по поводу разных производителей кроссовок придают слишком много значения.



«Я не стал бы брать свои слова назад. У нас с Карри никогда не было конфликтов. Поэтому нам не нужно тщательно подбирать выражения для высказываний в прессе. Мы со Стивеном обсудили ситуацию и поняли друг друга. Спор остался в прошлом, а мы идём дальше. Мы – чемпионы из «Голден Стэйт». Поэтому все ищут способы поссорить нас и используют для этого любые возможности», – цитирует Дюранта ESPN.