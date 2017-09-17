Базаревич: после ЧЕ хотел закончить как тренер, я и закончу сейчас, на время!

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от национальной команды Испании (85:93) в матче чемпионата Европы за 3-е место намекнул на перерыв в тренерской карьере.

«Мы на протяжении всей подготовки боролись с собственными демонами. Это было очень сложно. После этого турнира я хотел закончить как тренер. Я как бы и закончу сейчас… На какое-то время! После этого турнира я и о себе многое понял, Евробаскет — отличная экстремальная школа. Считаю, что мы стали лучше. Если бы не стали лучше, то не прошли бы так далеко. Чтобы всех демонов победить, может и всей жизни не хватить. Это процесс.



Почему вдруг появились мысли о завершении карьеры или перерыве? Бывают моменты, когда устаёшь иметь дело с некоторыми вещами. У меня же контракт закончился — вот сегодня, наверное…



Устал ли от Стамбула? Это было правда тяжело, это экстремальная история. Я вспомнил, как я, будучи игроком, в решающих фазах чемпионатов мира и Европы не спал, чувствовал давление. Некоторые не чувствуют, но я себе его сам, видимо, создавал или играл так, что на мне оно было. Тем более будучи капитаном. Сейчас же такая история, что баскетбол стал более тренерским, ты понимаешь, что можешь дать. И пытаешься это сделать, но тут самое главное — не переборщить. Это непросто. Это даже не про Стамбул, хотя учитывая, что я сезон провёл в Турции, это было слишком много», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.