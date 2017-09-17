Базаревич — о конфликте Шведа и Воронцевича: в семье всё случается

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от национальной команды Испании (85:93) в матче чемпионата Европы за 3-е место поделился мнением о конфликте своих подопечных — Алексея Шведа и Андрея Воронцевича.

«В семье всё случается. Это дало нам толчок. Я не буду это комментировать», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

«Швед на этом чемпионате проявил себя не мальчиком, а мужем. В последнем матче сказалось напряжение?» — спросили у главного тренера сборной России.

«Без Алексея мы бы не прошли так далеко. Всякое случается, надо проанализировать», — ответил Базаревич.